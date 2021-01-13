Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın isimlerden Pompeo, görevindeki son haftada Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile görüşmesinden sonra Belçika’nın Brüksel şehrinde Avrupa Birliği’nin üst düzey yetkilileriyle görüşme yapacaktı. Avrupalı diplomatlara göre ne Asselborn ne de AB yetkilileri Pompeo ile görüşmek istedi. Pompeo da bunun üzerine Avrupa turunu iptal etmek zorunda kaldı. Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı, önceden planlanmış ziyaretin iptal edildiğini doğrularken AB’den konu hakkında açıklama yapılmadı. Ziyaret iptal edilmeseydi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu akşam Pompeo’ya Brüksel’deki şahsi ikametgahında akşam yemeği verecekti.