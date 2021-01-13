Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Thomas aynı sene paralarının bulunduğu sanal cüzdanının şifresini unuttu. Paralarının değeri zamanla 220 milyon dolara ulaştı ama şifreyi bilmediği için Thomas paralarına ulaşamıyor. Bitcoin yazılımına göre paralara kullanıcısından başka kimse erişemiyor. Yazılım, şifre için 10 kere deneme hakkı veriyor. Geçen ay Bitcon’da iki kat değer artışı olmasını uzaktan izleyen Thomas şimdiye kadar 8 kere denedi ama şifreyi tutturamadı. 2 kere daha yanlış şifre girerse sistem sanal cüzdanı ebediyen kapatacak ve paralar çöp olacak. Şu ana kadar şifre unutulduğu için sanal cüzdanlara hapsolmuş 140 milyar dolar değerinde Bitcoin olduğu tahmin ediliyor.