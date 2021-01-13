Thomas aynı sene paralarının bulunduğu sanal cüzdanının şifresini unuttu. Paralarının değeri zamanla 220 milyon dolara ulaştı ama şifreyi bilmediği için Thomas paralarına ulaşamıyor. Bitcoin yazılımına göre paralara kullanıcısından başka kimse erişemiyor. Yazılım, şifre için 10 kere deneme hakkı veriyor. Geçen ay Bitcon’da iki kat değer artışı olmasını uzaktan izleyen Thomas şimdiye kadar 8 kere denedi ama şifreyi tutturamadı. 2 kere daha yanlış şifre girerse sistem sanal cüzdanı ebediyen kapatacak ve paralar çöp olacak. Şu ana kadar şifre unutulduğu için sanal cüzdanlara hapsolmuş 140 milyar dolar değerinde Bitcoin olduğu tahmin ediliyor.
Varlık içinde yokluk çekiyor: 220 milyon doları var ama ulaşamıyor
13.01.2021 - 15:12 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de San Francisco’da yaşayan bilgisayar programcısı Stefan Thomas’a 2011’de 7.002 sanal para Bitcoin hediye edildi.
Etiketler : ABD,San Francisco,bitcoin,
759679 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/759679.aspx
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