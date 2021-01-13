Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni yıl öncesi bacağından ameliyat olmuş, ameliyat sonrasında ise korona virüse yakalanmıştı. Hastalığı ağır geçirdiği ifade edilen Sarkisyan, Londra’daki evinde gözetim altında tutuluyordu.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Sarkisyan’ın durumunun ağırlaşması nedeniyle Londra'da hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sarkisyan’da yüksek ateş gibi korona virüs kaynaklı belirtiler görüldüğü ve tedavisine hastanede devam edileceği bildirildi.