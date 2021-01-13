Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni yıl öncesi bacağından ameliyat olmuş, ameliyat sonrasında ise korona virüse yakalanmıştı. Hastalığı ağır geçirdiği ifade edilen Sarkisyan, Londra’daki evinde gözetim altında tutuluyordu.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Sarkisyan’ın durumunun ağırlaşması nedeniyle Londra'da hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sarkisyan’da yüksek ateş gibi korona virüs kaynaklı belirtiler görüldüğü ve tedavisine hastanede devam edileceği bildirildi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı
13.01.2021 - 15:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de bacağından ameliyat olduktan sonra korona virüse yakalanan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni yıl öncesi bacağından ameliyat olmuş, ameliyat sonrasında ise korona virüse yakalanmıştı. Hastalığı ağır geçirdiği ifade edilen Sarkisyan, Londra’daki evinde gözetim altında tutuluyordu.
Kaynak: iHA
Etiketler : Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan,
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