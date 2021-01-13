Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamada, Samantha Power'ın dünyanın şu an karşı karşıya olduğu en büyük zorluklar karşısında uluslararası toplumu bir araya getireceği ve ABD'nin ortaklarıyla birlikte çalışacağı "kriz testinden geçmiş" bir diplomat olduğu belirtildi.

Eski bir gazeteci ve insan hakları savunucusu olarak öne çıkan Power, 2013-2017'de Obama döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

Power, ABD'nin Bosna'dan Ruanda'ya soykırımları önlemede başarısızlığı konusundaki kitabı "A Problem from Hell: America and the Age of Genocide" ile Pulitzer ödülü kazandı.