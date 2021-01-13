Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma bakanlığı yetkililerinden Ryan McCarthy, Ulusal Muhafız birliklerinin Kongre Binası çevresinde güvenlikten sorumlu olacağını söyledi. McCarthy, kongre binasının etrafına konuşlandılan askerlerin ağır silah taşıyacağını ve ciddi tedbirler alacaklarını söyledi. McCarthy'nin kararı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile fikir alışverişinde bulunarak aldıklarını belirtti.



Pentagon yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin yapacağı iddia edilen protestolardan derinden endişe duyduklarını söyledi. Yetkililer, bazıları silahlı olacaklarını söyleyen ve çoğu Trump'ın destekçilerinden oluşan yaklaşık 16 grubun Washington'da protestolar düzenlemek için harekete geçeceği istihbaratı aldıklarını aktardı.