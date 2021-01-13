Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 227 bin 89 artışla 23 milyon 379 bin 158'e çıktı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 401 artarak 389 bin 865'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 820 bini, ülke genelinde Covid-19 testi yaptıranların sayısı 275 milyon 609 bini geçti.

- En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 804 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 24 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 503 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Covid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 16 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 497 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 195 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.