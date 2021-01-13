Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göstericinin fotoğraflarının sosyal medyada yayılması üzerine Norris’in menejeri Erik Kritzer, “Chuck, ailesiyle birlikte Texas’taki çiftliğinde. Chuck, gösteriye katılan adamdan çok daha yakışıklı” dedi. 80 yaşındaki aktör de iddialar üzerine Facebook’taki hesabında baskına katılmadığına dair açıklama yapmak zorunda kaldı. Norris, mesajında, “6 Ocak’ta Kongre binasına yapılan baskına maalesef bir benzerimin katıldığı dikkatimi çekti. O ben değilim. Ben orada değildim. Toplumumuzda şiddete yer yoktur. İktidarın barışçı bir şekilde devri demokratik hükümet sistemimizin temelidir. Ben her zaman hukuk ve düzenden yanayım” ifadesini kullandı. Sıkı bir Cumhuriyetçi Parti taraftarı olan Norris, bireysel silahlanma hakkını da savunuyor.





