Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzman bir ekip, yeni tip korona virüsün (Covid-19) kökenini araştırmak üzere 2019 yılının Aralık ayında virüsün ilk görüldüğü şehir olan Çin’in Wuhan kentine geldi. Uluslararası uzmanlarda oluşan DSÖ ekibi, araştırmalarına başlamadan önce iki haftalık karantina sürecinden geçecek. 10 bilim adamından oluşan ekip, hastanelerden ve virüsle bağlantılı olduğu belirtilen deniz ürünleri pazarından insanlarla görüşme gerçekleştirecek ve Çinli yetkililer tarafından toplanan örnekleri ve kanıtları inceleyecek.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Salgın Birimi Başkanı Profesör Dale Fisher, dünyanın bu durumu bilimsel bir ziyaret olarak görmesini umduğunu belirterek, "Bu politika veya suçlama değil, bilimsel bir sorunun temeline inmekle ilgili" dedi. Fisher, çoğu bilim adamının virüsün "doğal bir olay" olduğuna inandığını ifade etti.

Vize sorunu çıkmıştı

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü, Çin'e gitmek üzere 5 Ocak'ta yola çıkan uluslararası ekibin 2 üyesinin ülkeye alınmadığını açıklamıştı. DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, Çin’in giriş izni vermediği bilim heyeti üyelerinden birinin ülkesine geri döndüğünü, diğerinin ise üçüncü bir ülkeye geçiş yapacağını bildirmişti. Ryan, DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişinin önündeki engelin vize sorunu olduğunu söylemişti.