Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Almanya, 10 bin askerini ülke genelinde Covid-19 testi yapmaları için görevlendirdi. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Covid-19 testi yapmakla görevlendirilen 10 bin askerin özellikle yaşlıların ve huzur evlerinde kalanların Covid-19 testlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağını açıkladı. Yaşlıların yardıma muhtaç olduğunu ve salgına karşı en büyük kayıpların huzur evi sakinlerinin olduğunu hatırlatan Kramp-Karrenbauer, askerlerin hızlı test için sahada çalışmalarının salgına karşı verilen mücadeleye büyük katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Almanya’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 43 bin 881 kişi arasından 29 bin 509 kişi 80 yaş ve üzeri vatandaşlardan, 11 bin 522 kişisi ise 60 ila 79 yaşları arasında olan yaşlılardan oluşuyor.