Almanya, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Almanya, 10 bin askerini ülke genelinde Covid-19 testi yapmaları için görevlendirdi. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Covid-19 testi yapmakla görevlendirilen 10 bin askerin özellikle yaşlıların ve huzur evlerinde kalanların Covid-19 testlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağını açıkladı. Yaşlıların yardıma muhtaç olduğunu ve salgına karşı en büyük kayıpların huzur evi sakinlerinin olduğunu hatırlatan Kramp-Karrenbauer, askerlerin hızlı test için sahada çalışmalarının salgına karşı verilen mücadeleye büyük katkı sağlayacaklarını ifade etti.
Almanya’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 43 bin 881 kişi arasından 29 bin 509 kişi 80 yaş ve üzeri vatandaşlardan, 11 bin 522 kişisi ise 60 ila 79 yaşları arasında olan yaşlılardan oluşuyor.
Almanya’da 10 bin asker, Covid-19 testi için sahaya çıkıyor
Almanya, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 10 bin askerini Covid-19 testi yapması için görevlendirdi.
Almanya, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Almanya, 10 bin askerini ülke genelinde Covid-19 testi yapmaları için görevlendirdi. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Covid-19 testi yapmakla görevlendirilen 10 bin askerin özellikle yaşlıların ve huzur evlerinde kalanların Covid-19 testlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağını açıkladı. Yaşlıların yardıma muhtaç olduğunu ve salgına karşı en büyük kayıpların huzur evi sakinlerinin olduğunu hatırlatan Kramp-Karrenbauer, askerlerin hızlı test için sahada çalışmalarının salgına karşı verilen mücadeleye büyük katkı sağlayacaklarını ifade etti.
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