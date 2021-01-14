Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 244.929 artışla 23 milyon 624 bin 87'ye çıktı.Salgın sebebilye hayatını kaybedenlerin sayısı ise son bir günde 4.170 artarak 394.035'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 976 bini, ülke genelinde Covid-19 testi yaptıranların sayısı 277 milyon 499 bini geçti.

EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 846 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken bunu 2 milyon 50 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 517 binden fazla vakayla Florida izliyor. Covid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 184 ile New York ilk sırada yer alıyor. Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 514 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 257 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.