Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın Khuzistan eyaletine bağlı Ramsar kentinde bulunan bir gaz rafinerisinde patlama meydana geldi. Ramsar İtfaiye Teşkilatı Başkanı Mehdi Kurdoni yaptığı açıklamada, gaz rafinerisinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kurdoni, patlamanın gaz boru hattındaki sızıntı testi sırasında meydana geliradiğini kaydetti.