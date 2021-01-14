Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​​Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 169 kişinin enfekte olduğu, 188 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 6 bin 310'a, vakaların 364 bin 440'a, hastalığı atlatanların 356 bin 201'e çıktığı ifade edildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 5 bin 196 yeni vaka tespit edildiği, 1801 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1781'e, vakaların 237 bin 132'ye, iyileşenlerin sayısının 147 bin 746'ya ulaştığı ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı salgında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 3 bin 382 kişinin enfekte olduğunu, 2 bin 671 kişinin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, ülkede toplam can kaybı 726, vaka sayısı 242 bin 969, iyileşenlerin sayısı 215 bin 820 oldu.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 1 kişinin öldüğü, 178 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 1509'a, vakaların 131 bin 264'e, hastalığı yenenlerin sayısının 123 bin 593'e yükseldiği bilgisi verildi.