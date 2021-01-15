Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 228 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 851 bin 670’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 283 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 69 bin 313’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 354’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 214 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden Fransa'ya gelen yolculara, son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu Covid-19 testi ve 7 günlük karantina zorunluluğu getirildiğini duyurdu.