ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Terre Haute kentinde, uyuşturucu çetesinin lideri olarak 7 kişinin ölümünden suçlu bulunan 52 yaşındaki Corey Johnson, kaldığı federal hapishanede idam edildi. Johnson, 1992 yılında Virginia'da uyuşturucu ticareti kapsamında 7 kişinin ölümüne karıştığı gerekçesiyle idama mahkum edilmişti.
İnfazından önceki haftalarda sırada bekleyen Johnson, Covid-19'a yakalandıktan sonra avukatları cezasının ertelenmesini talep etmişti. Johnson'ın avukatı Donald Salzman, "Hükümet, salgın sırasında kendi sorumsuzluğunun bir sonucu olarak kaptığı Covid-19 virüsünden iyileşirken Corey Johnson'ı infaz etmeye çalışmayı bırakmalıdır" demişti. Yüksek Mahkeme ise söz konusu talebi reddetmişti.
ABD'de Covid-19 hastası mahkum idam edildi
15.01.2021 - 12:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Terre Haute kentinde yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan idam mahkumunun cezası infaz edildi.
ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Terre Haute kentinde, uyuşturucu çetesinin lideri olarak 7 kişinin ölümünden suçlu bulunan 52 yaşındaki Corey Johnson, kaldığı federal hapishanede idam edildi. Johnson, 1992 yılında Virginia'da uyuşturucu ticareti kapsamında 7 kişinin ölümüne karıştığı gerekçesiyle idama mahkum edilmişti.
Etiketler : abd,covid,idam,
760150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/760150.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER