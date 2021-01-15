Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Terre Haute kentinde, uyuşturucu çetesinin lideri olarak 7 kişinin ölümünden suçlu bulunan 52 yaşındaki Corey Johnson, kaldığı federal hapishanede idam edildi. Johnson, 1992 yılında Virginia'da uyuşturucu ticareti kapsamında 7 kişinin ölümüne karıştığı gerekçesiyle idama mahkum edilmişti.

İnfazından önceki haftalarda sırada bekleyen Johnson, Covid-19'a yakalandıktan sonra avukatları cezasının ertelenmesini talep etmişti. Johnson'ın avukatı Donald Salzman, "Hükümet, salgın sırasında kendi sorumsuzluğunun bir sonucu olarak kaptığı Covid-19 virüsünden iyileşirken Corey Johnson'ı infaz etmeye çalışmayı bırakmalıdır" demişti. Yüksek Mahkeme ise söz konusu talebi reddetmişti.