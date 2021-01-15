Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Türkiye'den özel ambulans uçak ile getirilen koronavirüs aşıları ilk olarak devletin zirvesine yapıldı. Türkiye'den gönderilen ilk aşılar öncelik olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli başta olmak üzere üst protokole uygulanmaya başlandı. Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısının gelmesiyle yarın da aşılamaya devam edilecek. Yarın devam edecek aşılamada aşılar halka vurulmaya başlanacak.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, koronavirüs aşısı oldu
15.01.2021 - 13:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KKTC’de koronavirüs aşılamasının başlaması kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, korona virüs aşısı oldu.
Etiketler : kktc,koronavirüs,aşı,ersin tatar,
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