5 metre yüksekliğindeki çöp yığınının, taşarak yolu da kapattığı dikkat çekti. Çöpleri kimlerin döktüğü belli değil. Kokudan duramadıklarını, çöp etrafında fareler gördüklerini ifade eden kasaba sakinleri, en kısa sürede çöplerin toplanmasını istedi. Kasabalılar, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için bölgeye güvenlik kameraları yerleştirilmesini istedi.
İngiltere'de kasabalılar çöp dağına isyan etti
15.01.2021 - 15:22 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin West Midlands bölgesindeki West Bromwich kasabası sakinleri, güne Bilhay Lane'de çöp dağı görerek uyandı.
Etiketler : West Bromwich,İngiltere,
760200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/760200.aspx
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