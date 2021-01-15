Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 metre yüksekliğindeki çöp yığınının, taşarak yolu da kapattığı dikkat çekti. Çöpleri kimlerin döktüğü belli değil. Kokudan duramadıklarını, çöp etrafında fareler gördüklerini ifade eden kasaba sakinleri, en kısa sürede çöplerin toplanmasını istedi. Kasabalılar, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için bölgeye güvenlik kameraları yerleştirilmesini istedi.