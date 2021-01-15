Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Kovid-19'a karşı aşılama programı bugün başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ilk aşı olan isimler arasında yer aldı.

Saner, aşı olmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anavatan Türkiye'den KKTC'ye 20 bin Sinovac aşısının geldiğini anımsattı.

Sağlık Bakanlığının kontrolünde aşılama çalışmalarının başladığını kaydeden Saner, kendisine, Cumhurbaşkanı Tatar'a ve Bakan Pilli'ye ilk doz aşıların yapıldığını belirtti.

Saner, Türkiye'nin bu çerçevede özellikle Kıbrıs Türk halkının sağlığına verdiği öneme dikkati çekerek, "Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu bilmekteyiz. Bu kadar önemli bir dönemde, dünyada aşı tedarikinin çok zor olduğu bir dönemeçte, anavatan Türkiye'ye gelen ilk etaptaki 3 milyonluk aşıdan 20 bin adet aşının KKTC halkına gönderilmesinin bizler için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Desteklerinden dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini ileten Saner, KKTC'de Kovid-19 sürecinde Sağlık Bakanlığı ve personelinin çalışmalarını takdirle izlediğini kaydetti.

"Hedefimiz 500 bin aşıya ulaşmak"

Dünyada bugün itibariyle 80 milyonu aşan enfekte olmuş insan olduğuna işaret eden Saner, KKTC'nin diğer ülkelerle mukayese edildiğinde vaka ve hayatını kaybeden insan sayısı olarak iyi bir konumda olduğunu vurguladı.

KKTC'nin en büyük gelir kaynağı turizm ve yüksek öğrenim olan bir ada ülkesi olduğunu dile getiren Saner, "Hedefimiz, anavatan Türkiye ile yapmış olduğumuz istişarelerde olduğu gibi 500 bin aşıya ulaşmak, 250 bin kişiyi aşılamak. Bu da toplumun yaklaşık yüzde 80'ini kapsayacak. İşte o zaman turizmde veya yüksek öğrenime gelecek olan kardeşlerimiz için büyük bir değerimiz olarak da bizim rekabet üstü bir duruşumuz sağlanacaktır." diye konuştu.

"Mart sonuna kadar aşı olayını bitireceğiz"

Bakan Pilli ise Kovid-19'la mücadelede diğer ülkelere göre iyi bir noktada olduklarının altını çizdi.

Pilli, verdikleri destekten dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yardımcısı Oktay ve Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür etti.

Avrupa Birliği'nden (AB) 18 Ocak'ta 1000 adet aşı geleceğini belirten Pilli, bu aşıların 65 yaş üzeri kişilere yapılacağını söyledi.

Pilli, "Halkımız rahat olsun. Aşıları temin edip, mart sonuna kadar aşı olayını bitireceğiz. Hedefimiz, nisanda Kovid-19'un bitmesi veya kontrol altına alınmasıdır." ifadelerini kullandı.