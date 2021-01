Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre son 24 saatte 55.761 yeni vaka tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 1.280 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 87 bin 295'e çıktı. Ülkede 37.282 korona hastasınının hastanelerde tedavisi sürerken bunlardan 3.672'si yoğun bakımda yatıyor. İngiltere'de Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı ise 3 milyon 234 bin 946'ya ulaştı, 443 bin 234 kişiye de ikinci dozlar yapıldı.



HASTANELER BASKI ALTINDA

İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, İngiltere Başbakanı Boris Johnson halktan sokağa çıkmamalarını istemişti. Johnson, Covid-19 salgını yüzünden hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.