Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, İtalya’da son 24 saat içinde 16 bin 146 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 352 bin 423’e ulaştı. Son 24 saat içinde 477 kişinin pandemi nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 81 bin 325’e yükseldi. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 35 azalarak 2 bin 522’ye düştü. Öte yandan 18 bin 979 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

3 bölgede kırmızı bölge uygulamasına gidiliyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yarından itibaren geçerli olacak kısıtlamalarla ilgili genelgeyi imzaladı. Yeni kısıtlamalara göre bulaşma endeksi Rt değeri 1.25 üzerinde olan Lombardiya, Sicilya ve Bolzano 'kırmızı bölge' statüsünde olacak. Rt değeri 1 ila 1.25 arasında olan 12 bölge turuncu, Rt değeri 1’in altında olan 6 bölge ise kısıtlamaların en düşük düzeyde olacağı sarı bölge olarak ilan edilecek.

5 Mart'a kadar geçerli olacak kısıtlamalar dahilinde bölgeler arası seyahate sadece zorunlu hallerde izin verilecek. Yeni kısıtlamalar çerçevesinde kafelerin paket servis için daha önce 22.00 olarak belirlenen kapanış saati 18.00'a çekilirken, restoranlar ise 22.00'a kadar paket servis yapmaya devam edebilecek.

İtalya Yüksek Sağlık Kurumu, ülke genelinde bulaşma endeksi Rt değerinin 1,09 olduğunu açıkladı. Kurum, Rt değerindeki yükselişe ilişkin olarak "Salgının kontolden çıkma riski artıyor" uyarısında bulundu.

1 milyon kişi aşılandı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Covid-19 aşı kampanyasında şu ana kadar ülkede 1 milyon kişinin aşılandığını duyurdu. Conte, İtalya'nın aşılama sayısında Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinci sırada olduğunu vurguladı.

