Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, karantina uygulaması mart sonuna kadar devam edecek.

Sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması 18 Ocak itibarıyla kaldırılırken, 25 Ocak'tan itibaren bireysel ticaretle uğraşan iş yerleri, kuaförler ve güzellik salonları faaliyete başlayacak. Şehirler arası gidiş gelişler de bu tarihten itibaren serbest olacak.

Azerbaycan'da bir süredir kapalı olan kafe ve restoranlar ise 1 Şubat'ta açılacak.

Karantina döneminde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu devam edecek, hafta sonları ülke genelinde toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Aşılama süreci 18 Ocak'ta başlıyor

Azerbaycan'da Covid-19 aşılama süreci 18 Ocak'ta başlayacak. Türkiye gibi Azerbaycan da SinoVac aşısını tercih etti ve ülkeye aşamalı olarak 4 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor. Ülkede daha sonra yine aşı alınarak nüfusun yüzde 40'ının aşılanması hedefleniyor.

Resmi verilere göre ülkede bugüne kadar 226 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi. Yaklaşık 214 bin Covid-19 hastasının iyileştiği ülkede 2 bin 983 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan'da yaklaşık 10 bin Covid-19 hastasının tedavisi sürüyor.