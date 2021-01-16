Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç sağlık yetkilileri, yaşlı 23 kişinin, Covid-19 aşısının yan etkilerinden öldüğünü açıkladı. Norveç Tıp Kurumu, bu 23 kişiden 13’üne otopsi yapıldığını ve ateş ve mide bulantısı gibi yan etkiler tespit edildiğini bildirdi. Ölenlerin, bakımevlerinde kalan 80 yaş üzerindeki kişiler oldukları ve bunlara kısa süre önce Covid aşısı yapıldığı kaydedildi. Norveç Tıp Kurumu, gelişmeler üzerine hassas durumdaki kişilere aşı yapılıp yapılmamasını doktorların takdirine bıraktı. Ölümlerde söz konusu olan, Çin’in inaktif aşısı değil, Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi kuıruluşların mRNA aşıları. Sağlık yetkilisi Sigurd Hortemo, “mRNA aşılarının tipik yan etkileri olan ateş ve mide bulantısı, hassas durumdakilerde ölümlere yol açmış olabilir” dedi. Hortemo, Pfizer/BioNTech aşılarının klinik deneylerinin kronik hastalığı olanların üzerinde yapılmadığını, 85 yaşın üzerinde de çok az kişide denendiğini söyledi. Ülkede aralık sonunda aşılama başladı ve 30.000’den fazla kişiye Pfizer ve Moderna aşıları yapıldı.