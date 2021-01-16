Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke basınındaki habere göre, Bangladeş'in Myanmar'la yürüttüğü Arakanlı mültecilerin geri gönderilmesi görüşmeleri, bir yıllık ertelemenin ardından önümüzdeki hafta yeniden başlayacak.

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Myanmar'ın şimdiye kadar bu konuda iş birliğine yanaşmadığını, 19 Ocak'ta ev sahipliğini yapacakları 3'lü görüşmenin verimli geçmesini beklediklerini söyledi.

Momen, Arakan krizinin tek çözüm yolunun Arakanlıların ülkelerine geri gönderilmesi olduğunu kaydetti.

Görüşmelerin geçen hafta yapılmasının planlandığını aktaran Momen, zirvenin Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Myanmar'ı ziyareti nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Öte yandan, Bangladeş'in şimdiye kadar Myanmar'la yaklaşık 840 bin Arakanlının kimlik bilgilerini paylaştığı ancak Myanmar'ın bunlardan yalnızca 42 binini doğruladığı bunun ise mültecilerin geri dönüş sürecini aksattığı ifade ediliyor.

Bangladeş ve Myanmar, 2018'de Arakanlıların geri dönüşünün sağlanması konusunda prensipte anlaşırken, Arakanlı Müslümanlar can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle bunu reddetmişti.

Son üçlü toplantı, 20 Ocak 2020'de ABD'de yapılmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusunca öldürüldü. 34 binden fazla Arakanlı Müslüman ateşe atılırken, 114 bin civarında kişi de fiziksel şiddet gördü. Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.