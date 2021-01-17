Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de yeni Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yapılacak yemin törenine günler kalmışken başkent Washington DC’deki güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor. Polis, başkent merkezinde Kongre binasının kuzeyinde bulunan bir kontrol noktasında sahte akreditasyonla güvenlik noktasını geçmeye çalışan bir kişiyi tutukladı.

509 ADET MERMİYLE YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Virginia eyaletinde yaşadığı belirtilen Beeler adlı adamın üzerinde dolu bir silah ile 509 adet mermi bulunduğu aktarıldı. Beeler’ın yetkisiz silah ve mühimmat bulundurduğu için tutuklandığı bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAD SAFHADA

Öte yandan 20 binin üzerinde Ulusal Muhafızın yanı sıra çok sayıda polisin yüksek güvenlik önlemleri aldığı Washington'a giriş çıkış noktalarına polis barikatları ve kontrol noktaları kuruldu. Sadece akreditasyonu olan kişi ve araçların detaylı aramaları yapıldıktan sonra giriş yapmalarına izin verilen başkentte, perşembe gününe kadar birçok sokak ve cadde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

Diğer yandan Washington'daki binlerce mağaza ve dükkanın, muhtemel olaylardan zarar görmemek için dışarı bakan kısımlarını kalın tahta tabakalarla kapattıkları görüldü. ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.