Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Navalnıy'ın gözaltına alınmasından derin endişe duyduğunu belirtti. Avrupalı ortaklarıyla Navalnıy'ın durumunu büyük dikkatle takip ettiklerini ifade eden Mühll, ülkesinin Rusya'dan Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istediği kaydedildi. Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı.