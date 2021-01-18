Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de seçim sürecindeki gerginlikler ve Kongrede yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşecek Başkanlık Yemin Töreni için başkent Washington'da ve Savunma Bakanlığında (Pentagon) son yıllarda benzeri görülmemiş güvenlik tedbirleri alındı.

Kasım ayının ilk salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçları belli olurken, başkan yasa gereği görevi 20 Ocak'ta devralıyor. Başkanlık seçimlerinin ardından yaşananlar, ülkenin yakın tarihinde görülmediği için endişelere sebep oldu. Seçimde usulsüzlük iddiaları, ülkedeki gerginlik ve kutuplaşmayı çok tehlikeli noktalara taşırken, Trump'ın da katıldığı on binlerce Trump destekçisinin 6 Ocak'ta Başkent Washington'daki Kongre baskınıyla ülkedeki gerilim zirve yaptı. Kongre olayları ile ilgili soruşturma genişletilerek devam ederken, Trump'ı destekleyen bazı gruplar Demokrat Joe Biden'ın Başkanlık Yemin Töreni'nin düzenleneceği 20 Ocak'ta 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğini açıkladı. Bu bilgilerin yanı sıra bazı silahlı eylemlerin de yaşanabileceği istihbaratı üzerine, ABD ordusu Washington'a sevk ettiği 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısını önce 21 bine, ardından 25 bine kadar çıkaracağını açıkladı. Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson, başkentte görev yapacak askerlerin tam teçhizatlı ve silahlı olacağını duyurdu.

Washington'da şu anda bulunan Ulusal Muhafız sayısının, Pentagon'un geçen hafta duyurduğu çekilme sürecinden önce Afganistan ve Irak'taki ABD askerlerinin sayısının toplamından fazla olduğu belirtildi.

Daha önceki olay ve törenlerde ağır silahları olmadan görev yapan Ulusal Muhafızların, Biden'ın yemin töreninde ağır silahlarla görev alacak olması dikkati çekti. Trump'ın 20 Ocak 2017'deki başkanlık yemin töreninde 8 bin Ulusal Muhafız görev yaparken, eski Başkan Barack Obama'nın 20 Ocak 2013'teki yemin töreninde 8 bin, 20 Ocak 2009'daki yemin töreninde ise 10 bin Ulusal Muhafız görev yapmıştı.

PENTAGON'A GÖRÜLMEMİŞ KISITLAMALAR

6 Ocak olaylarından sonra başkent Washington'da güvenlik tedbirleri giderek artırıldı. Washington'daki oteller ve geçici ev kiralama platformu Airbnb şehirde rezervasyonları durdurdu ve önceden yapılmış olanları da iptal etti. Törenin yapılacağı Kongre binasına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Pentagon'da alınan tedbirler kafaları karıştırdı. 15 Ocak'tan 21 Ocak'a kadar binanın giriş çıkışlarında ve otoparklarında ciddi kısıtlamalar getirildi. Pentagon'un yine Virginia tarafına bakan 2’nci Koridor Girişi dışında tüm kapıları hafta sonundan itibaren 21 Ocak'a kadar kapatıldı. Yine aynı tarihler arasında metronun Pentagon durağında durmayacağı, 20 Ocak'ta ise Pentagon’daki otobüs aktarma duraklarının tamamının kapalı olacağı birçok yolun trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Törenin yapılacağı Kongrenin önündeki alanla doğrudan bir ilişkisi bulunmayan Pentagon binasında ve çevresinde alınan bu tedbirler; ordu içinden yemin törenine yönelik herhangi bir girişime karşı alındığı ihtimalini akla getiriyor.