Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 7141 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 40 bin 659’a yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 663’a yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 691 bin 700 kişinin iyileştiği Almanya’da aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısı ise 302 bin 296 oldu. Virüsün bulaşma katsayısının ise 0.93 olarak tespit edildiği ülkede 36 milyon 660 bin 575 kişiye test yapıldı.

1 milyonu aşkın aşı yapıldı

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4972 olurken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2832 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının yüzde 81.59 olduğu bildirildi. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlayan aşı kampanyasında 1 milyon 48 bin 160 kişiye aşı yapıldı.