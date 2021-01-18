Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Genel Müdür Yardımcısı Lee Jae-yong, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Lee, rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulundu. Seul Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Ülkenin en büyük şirketi Samsung'un defalarca suça karışması çok talihsiz bir durum" ifadeleri yer aldı.

Lee'nin sorunsuz bir şekilde şirketin başına geçebilmek için eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'e rüşvet verdiği iddia edilmişti.

Lee Jae-yong, babası Lee Kun-hee’nin 2014'de geçirdiği kalp krizinin ardından şirketin başında bulunuyordu. Lee Kun-hee, 2020 Ekim ayında hayatını kaybetmişti.

Öte yandan dün, Güney Kore Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'e yolsuzluk ve görevi suistimal suçları nedeniyle verilen 20 yıllık hapis cezasını onamıştı.