Xinhua ajansının haberine göre, 10 Ocak'ta Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki bir altın madeninde yaşanan patlamada mahsur kalan 22 işçiden 12'si sağ çıkarıldı.
Madende mahsur kalan 10 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Maden ocağını işleten yetkililer de kazayı geç bildirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Çin'de bir hafta önce patlama meydana gelen madenden 12 işçi sağ çıkarıldı
18.01.2021 - 10:50 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in Şandong eyaletine bağlı Yentai kentinde patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağından bir hafta sonra 12 işçi kurtarıldı.
Xinhua ajansının haberine göre, 10 Ocak'ta Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki bir altın madeninde yaşanan patlamada mahsur kalan 22 işçiden 12'si sağ çıkarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Çin,maden ocağı,
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