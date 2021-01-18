Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Xinhua ajansının haberine göre, 10 Ocak'ta Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki bir altın madeninde yaşanan patlamada mahsur kalan 22 işçiden 12'si sağ çıkarıldı.



Madende mahsur kalan 10 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Maden ocağını işleten yetkililer de kazayı geç bildirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.