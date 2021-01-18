Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya’nın Peebles şehrinde Steph Kitching (28) ile Pomeranya cinsi köpeği Buddha arasında inanılmaz bir bağ var. Spora meraklı Kitching son derece aktif bir hayat sürüyor, köpeği de tüm etkinliklerinde ona eşlik ediyor. Buddha, kayak yaparken, dağa tırmanırken, yürüyüş yaparken de sahibinin yanından ayrılmıyor. Kitching, “Çok mutlu bir köpek. Dışarıyı da çok seviyor. Beraber gezip dolaşıyoruz, çok iyi anlaşıyoruz” dedi. Kitching, köpeğiyle olan maceralarını Buddha adına açtığı Instagram sayfasında yayımlıyor.