Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da Kruger Milli Parkı yakınında bir evde yaşayan William Davis (28), sığır sürüsüne çobanlık yapmak üzere geçtiğimiz senelerde collie-cross cinsi bir köpek satın aldı. Cesareti ve enerjisiyle dikkat çeken Jasper isimli köpek, sadece sığırları değil evi de tam korumaya aldı. Milli parka yakın olduğu için evin yakınlarına sık sık çitalar, filler, yaban domuzları, sırtlanlar gibi vahşi hayvanlar geliyor. Jasper, bu hayvanlarla mücadele ederek onları bölgeden uzaklaştırıyor. Davis, videolar ve fotoğraflarla köpeğinin vahşi hayvanlarla mücadelesini belgeledi. Jasper’in çoban köpeği olarak içgüdüsel olarak sincaplardan fillere kadar tüm yabani hayvanları kovmaya çalıştığını ifade eden Davis, köpeğin yabani hayvanları caydırırken onlar tarafından yakalanmamaya da azami dikkat ettiğini söyledi.