Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde bulunan Dombay Kayak Merkezi’nde akşam saatlerinde çığ felaketi yaşandı. Çığın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Kayıp 12 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı “233 personel ve 28 kurtarma aracı çalışıyor. Çığın yüksekliği 300 metre olarak hesaplanırken ön belirlemelere göre iki kayak ekipmanı kiralama noktası ve bir kafe çığ altında kaldı” açıklamasında bulundu. Kuzey Kafkasya Meteoroloji Etkileme Servisi Başkanı Hızır Çoçayev ise çığın düşmesine kendilerinin sebep olduğunu itiraf etti. Çoçayev “Bugün etkileme operasyonu düzenledik, karın toplandığı bölgeye ateş açtık, kimseye zarar vermeden çığı düşürebildik. Ancak baskının etkisiyle sismik dalga yüzünden diğer bölgeye çığ düştü” dedi. Çoçayev’in açıklamasının ardından yetkililerin dağın eteklerine doğru ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.