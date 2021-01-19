Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray’dan ayrılmasına saatler kala yayımladığı veda konuşmasında, “Şiddetin asla bir çözüm olmadığını” ifade etti. “Unutulmaz bir 4 yıl” geçirdiğini belirten Melania, kocası ABD Başkanı Donald Trump gibi 20 Ocak’taki devir teslim törenine katılmayacak. Melania Trump, yeni First Lady Jill Biden’a da Beyaz Saray’ı gezdirmeyecek. Bu, ABD’de geçmişi Bess Truman’ın Mamie Eisenhower’a Beyaz Saray’ı gezdirmesine kadar uzanan bir gelenekti. Öte yandan Melania, Beyaz Saray’dan en düşük halk desteğiyle ayrılan başkan eşlerinden biri oldu. Melania’ya halk desteği sadece yüzde 47. Bu, Michelle Obama’da yüzde 69, Laura Bush’ta yüzde 67, Hillary Clinton’da yüzde 56’ydı.