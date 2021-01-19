Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu’da sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, saldırı, Garasbaley İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Jarere'nin konvoyunu hedef aldı.

Saldırıda, Jarere ve beraberindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyla ilgili hükümetten resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.