Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınında son 24 saatte 5917 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, 87 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 973'e, vaka sayısının da 1 milyon 342 bin 134'e çıktığını aktardı.

Covid-19'a yakalanan hastalardan 4272'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 131 bin 883'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 634 bin 553 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 10 kentin kırmızı, 23 kentin turuncu, 163 kentin sarı ve 252 kentin de mavi olarak belirlendiğini söyledi.