Hakkında daha önce verilen ev hapsi cezasını ihlal etmek ve elektronik kelepçeyi çıkarmakla suçlanan Navalny, 15 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerin kilit ismi olarak nitelendirilen aktivist, blog yazarı ve avukat Navalny, videoda, “Susmayın. Sokaklara dökülün. Benim için değil, kendiniz için” ifadesini kullanıyor. Navalny'ın adamlarından Leonid Volkov da cumartesi günü ülke çapında gösteriler düzenleyeceklerini söyledi.
Navalny halkı sokaklara dökülmeye çağırdı: “Benim için değil, kendiniz için
19.01.2021 - 16:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’da tutuklanarak bir aylığına hapse konulan, ülkenin en önemli muhalefet lideri Aleksey Navalny’ın halka hitaben yaptığı konuşmanın videosu yayımlandı.
Etiketler : rusya,muhalif,Navalny,
761110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/761110.aspx
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