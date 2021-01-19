Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkında daha önce verilen ev hapsi cezasını ihlal etmek ve elektronik kelepçeyi çıkarmakla suçlanan Navalny, 15 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerin kilit ismi olarak nitelendirilen aktivist, blog yazarı ve avukat Navalny, videoda, “Susmayın. Sokaklara dökülün. Benim için değil, kendiniz için” ifadesini kullanıyor. Navalny'ın adamlarından Leonid Volkov da cumartesi günü ülke çapında gösteriler düzenleyeceklerini söyledi.