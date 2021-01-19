Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adam iş ve ev buldu, durumlarının nispeten düzelmesiyle çift, iki ay sonra aynı kuruma gelerek çocuklarını geri almak istedi. Çocuklarının İspanya’da varlıklı bir çifte evlatlık verildiğini öğrenen çift, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Phyllis ve Kevin Haran, mahkemeye başvurdu ama sonuç değişmedi. 40 seneden fazla bir süredir çocuklarını arayan çift, sonunda onu ITV televizyonunda, yakınlarını kaybedenlerle ilgili programda gördü. Televizyonla temasa geçen çift, nihayet çocuklarına kavuştu.

Buluşma sırasında duygusal anlar yaşandı. Gözyaşları arasında oğluna sarılan Kevin, “Asla seni terk etmedik. Geçici süre bakmaları için vermiştik. Senin için savaştık ama hakim, bizim için bir şey yapamayacağını söyledi” diye konuştu.

Ruben Molinero ismini alan çocukları da, “Her şey çok farklı olabilirdi. Çok üzgünüm. Şimdi kökenimle ilgili bilgiler almak istiyorum” dedi.