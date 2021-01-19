Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, nüfusuna göre dünyada aşılamada en hızlı ülke. Daha şimdiden nüfusun önemli bir kısmına koronavirüse karşı aşı yapan ve mart ayına kadar aşılamayı tamamlamayı planlayan İsrail, aynı hassasiyeti işgali altında tuttuğu Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde göstermedi. Buralardaki 4 milyon Filistinliye henüz tek doz bile olsun aşı yapılmadı. İsrailli görevliler, Batı Şeria ve Gazze’deki kanunsuz yerleşim yerlerine giderek oradaki Yahudilere de aşı yapıyor. Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, bu yüzden İsrail’i ırkçılıkla ve Filistinlileri sağlık haklarından mahrum bırakmakla suçladı. İnsan hakları kuruluşları, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’yı kontrol altında tuttuğu için buralarda aşılamadan İsrail’i sorumlu tutuyor. İsrail, hapishanelerde 250’si Covid-19 pozitif 4.400 Filistinli tutukluya da hiç aşı yapmadı. İsrail Hapishane İdaresi, tepkiler üzerine Filistinli tutuklulara aşı yapmaya başlayacaklarını bildirdi.