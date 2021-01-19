Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK, Esad rejimine ait birden fazla askeri noktayı ele geçirerek, "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeyi 3 gün önce kuşattı.

Kaynaklar, terör örgütü YPG/PKK'nın Esad rejimine Haseke ilinden çekilmesi için yarına kadar süre verdiğini aktardı.

8 Ocak'ta da askeri bölge abluka altına alınmıştı

Önceki günlerde, Rusya'nın kontrolünde, YPG/PKK ile Esad rejimi güçleri arasında görüşmeler yapılmıştı.

Bu görüşmelerde, rejim güçlerinin Haseke ilinden çekilmesi için YPG/PKK ısrarcı olmuş, Esad rejiminin çekilmemesi durumunda saldırıya geçileceği aktarılmıştı.

YPG/PKK, 8 Ocak'ta Kamışlı'da Esad rejimine ait "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeyi abluka altına almış, Rusya'nın girişimleri sonucu geri çekilmişti.

Haseke'deki durum

Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esad rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, "Güvenlik Karesi" bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde de rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir "Güvenlik Karesi" bölgesi yer alıyor.

Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esad rejimince çalıştırılıyor.