Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı'25 Ekim'den bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) gereği gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri, artan yeninın güncellediği Covid-19 verilerine göre, dünden bugüne 404 artışla Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 54 bin 173'e çıktı.

Son 24 saatte 34 bin 291 yeni vakanın eklendiği İspanya'da, salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı da 2 milyon 370 bin 742'ye ulaştı.

Ülke genelinde 10 Aralık'ta 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Covid-19 vaka sayısı Noel tatilinin ardından yükselişini sürdürerek bugün 714 olarak açıklandı.



Covid-19'a karşı vakalardan dolayı ülkenin büyük kısmında yerel yönetimler tarafından genişletiliyor.

Bar ve restoranları kapatan Valensiya özerk yönetimi, spor salonları ve dükkanların ise en geç saat 18.00'a kadar açık kalacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, artan yeni vakalardan dolayı, ülke genelinde mevcut durumda saat 23.00 yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağını 20.00'ye çekmeyi planlıyor.

İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Covid-19 aşılaması kapsamında şu ana kadar aşı yapılanların sayısı da 966 bin 97 oldu.