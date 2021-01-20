Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Delaware’den ayrılırken duygusal bir konuşma yapan Biden zaman zaman gözyaşlarını tutamayarak "Delaware’in çocuğu olmaktan hep gurur duyacağım" diyerek kendisine ve ailesine hep destek verdikleri için teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar sonucu 20 bin ulusal muhafızın görevlendirildiği ve adeta kaleye çevrilen Washington’da, Biden’ın görevi devir alma seremonisinde görevli 12 Ulusal Muhafızın aşırı sağa yakınlıkları nedeni ile görevden alındığı Pentagon tarafından açıklandı.

Biden yarın gerçekleşecek görevi devir alma seremonisi öncesi bugün hayatını COVID-19 nedeni ile kaybeden 400 Amerikalı’nın anısına 400 ışık ile aydınlatılan Lincoln Anıtını ziyaret edecek.. Biden’a eşinin yanı sıra Seçilmiş Başkan yardımcısı Kamala Harris ve eşi de eşlik edecek.