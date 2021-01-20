AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Humus rafinerisinde ham petrol taşıyan akaryakıt tankerleri patladı. Toplamda en az 7 tankerin patladığı, yangının devam ettiği öğrenildi. Yangını söndürmek ve rafineriye yayılmasını önlemek için Hama ve Tartus illerinden takviye itfaiye araçları bölgeye gönderildi. Şu ana kadar ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.
Humus'ta Esad rejiminin petrol rafinerisinde patlama
20.01.2021 - 02:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 02:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin orta bölgesindeki Humus ilinde Beşşar Esad rejimine ait petrol rafinerisinin içinde büyük bir patlama meydana geldi.
Etiketler : humus patlama,esad rejimi,petrol rafinerisi,
761209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/761209.aspx
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