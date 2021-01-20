Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Humus rafinerisinde ham petrol taşıyan akaryakıt tankerleri patladı. Toplamda en az 7 tankerin patladığı, yangının devam ettiği öğrenildi. Yangını söndürmek ve rafineriye yayılmasını önlemek için Hama ve Tartus illerinden takviye itfaiye araçları bölgeye gönderildi. Şu ana kadar ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.