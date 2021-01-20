Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OCHA tarafından yayımlanan raporda, Sahel bölgesinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilendiği belirtildi. Raporda, hali hazırda 31,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve 14 milyondan fazla kişinin de gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Gıda güvensizliği sorununun, sık sık terör saldırılarının hedefi olan Burkina, Mali ve Nijer'de ortaya çıktığı ve bu bölgelerde 2018'den bu yana yerlerinden olanların sayısının 20 kat arttığı vurgulandı.

Raporda, Çad Gölü havzası etrafındaki saldırıların da ülke içi yer değiştirenlerin ve insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısını artıracağı ortaya kondu.