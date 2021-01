Türkiye Gazetesi

ABD'de başkan Donald Trump bugün koltuğu Joe Biden'a devrediyor. ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın törenine saatler kala detaylar netleşiyor. Dünyanın merakla beklediği yemin töreni, 6 Ocak’taki Kongre baskını ve koronavirüs salgını sebebiyle öncekilerden farklı olacak. Geleneksel olarak açık havada gerçekleştirilen tören, Biden’ın talimatı üzerine bu sene de açık alanda yapılacak. Ancak katılımcı sayısı azaltılacak. Yerel saatle 11.30 sıralarında başlaması planlanan tören, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yemin etmesiyle devam edecek. Biden ve Harris, 1981'de eski Başkan Ronald Reagan ile başlayan geleneği koruyarak Kongre binasının önünde yemin edecek.

GÜVENLİK ARTIRILDI

Tören için başta başkent olmak üzere tüm eyaletlerde güvenlik tedbirleri artırılırken tören sırasında güvenliği sağlamak üzere binlerce polise ek olarak 25 bin Ulusal Muhafız, yönetim binalarının önünde görevlendirildi. Ayrıca yemin töreni boyunca, başkent Washington D.C’de Kongre baskını sebebiyle ilan edilen olağanüstü hâl uygulaması geçerli olacak. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre törendeki oturma düzeni yaklaşık 200 kişilik ve fiziki mesafe kurallarına uygun olarak şekillendirilecek.

PROGRAM SANAL ORTAMDA

Yemin töreninde dünyaca ünlü isimler de yer alacak. Millî marşı Biden’a seçim sürecinde de destek veren Lady Gaga seslendirecek. Gaga’nın yanı sıra Latin şarkıcı Jennifer Lopez de Kongre’nin batı cephesindeki podyumda sahne alacak. Törenin ardından 90 dakikalık özel bir program yayınlanacak. Koronavirüs salgını sebebiyle büyük oranda sanal ortama taşınan programın sunuculuğunu ünlü oyuncu Tom Hanks yaparken programa katılacak isimler arasında Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake ve Ant Clemons gibi pek çok ünlü yer alıyor.

Daha sonra Biden ve Harris, daha sonra eşleri ile birlikte Beyaz Saray’a doğru yola çıkacak. Biden, Harris ve eşlerine; bando ve davul grubu da dahil olmak üzere ordu mensupları eşlik edecek. Sonraki gün Biden ve eşi Jill Biden, önümüzdeki dört yıl boyunca evleri olacak Beyaz Saray’a taşınacak.

TRUMP 152 YIL SONRA JOHNSON'IN İZİNDE

Sıra dışı geçen dört yıla imza atan Trump, eski başkanlardan Andrew Johnson gibi, seçilen yeni başkan için düzenlenen yemin törenine katılmayacak. Johson, 152 yıl önce de koltuğu teslim ettiği Ulysses S. Grant için yapılan yemin törenine katılmamıştı.

MELANIA DAVET ETMEDİ

First Lady Melanie Trump da bir geleneği uygulamamayı tercih etti. Melania, Beyaz Saray'a veda etmeden önce veda konuşması yayınladı. Konuşmasında Jill Biden'ı Beyaz Saray'a davet etmeyen Melania Trump “Unutulmaz bir dört yıldı. Donald ve ben Beyaz Saray'da zamanımızı tamamlarken bütün insanları ve onların inanılmaz aşk, vatanseverlik ve kararlılık hikâyelerini yüreğimde hissediyorum. Şiddetin asla bir çözüm olmadığını ve asla haklı çıkarılamayacağını unutmayın” dedi. ABD'de uygulanan gelenekte, First Lady'ler yerlerine gelecek First Lady'leri Beyaz Saray'a davet ediyordu.

Trump, yemin töreni başlamadan dört saat önce Beyaz Saray’dan ayrılacak. Trump, Florida'daki Mar-a-Loga'daki mülküne gidecek. Başkan Yardımcısı Mike Pence, daha önce bildirdiği üzere Trump’ın aksine törende yer alacak.