Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

California Halk Sağlığı Dairesi (CDPH), eyaletin dört bir yanındaki sağlık merkezlerine gönderdiği duyuruda, en son dağıtımı yapılan Moderna'ya ait Kovid-19 aşılarının, bir dizi insanda "şiddetli alerjik reaksiyonlar" görülmesinden dolayı kullanımının durdurulmasını istedi. Moderna tarafından yapılan açıklamada ise sorunlu olduğu söylenen grupta bulunan 1,2 milyondan fazla aşının yaklaşık 965 bin dozunun 37 farklı eyalete gönderildiğini ve büyük olasılıkla şimdiye kadar çoğunun kullanılmış olabileceğini belirtti.

İlaç firması, söz konusu aşılardan en az 330 bin dozun, 5-12 Ocak tarihleri arasında California'daki 287 aşı tedarik merkezine dağıtıldığı bilgisini paylaşırken, CDPH bu aşılardan kullanılmayan dozların sayısının henüz bilinmediğini ifade etti.

Söz konusu tarihlerin dışında envantere giren diğer aşıların ise uygulamasına devam edileceği, ancak yaşanan problemin aşılama hızını yavaşlatacağı vurgulandı.

NEW YORK'TA AŞI STOKLARI TÜKENMEK ÜZERE

ABD'nin birçok eyaletinde olduğu gibi, New York'ta da aşı stoklarının erimesi ve bir sonraki sevkiyatın zamanının bilinmemesi aşılama çalışmalarını aksatırken, yetkililer bu haftadan sonrası için alınmış aşı randevularının iptal edilebileceğini söyledi. New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, yeni bir gönderim yapılmazsa hafta sonuna kadar mevcut dozların tamamen biteceğini belirtti.

Blasio, "Bu hafta 300 bin kişiyi aşılamayı hedefliyoruz, ancak yalnızca 92 bin doz var. Cuma itibarıyla gerçekten verecek hiçbir şeyimiz kalmayacak." dedi. New York Valisi Andrew Cuomo da 18 Ocak Pazartesi günü, federal dağıtımı beklemek yerine Pfizer'den Kovid-19 aşı dozlarını doğrudan satın almak istediklerini belirtmiş, firma ise bunun için federal onaya ihtiyaç duyacağını söylemişti.

John Hopkins Üniversitesinin son paylaştığı verilerde, ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 400 bini aştığı kaydedildi.