Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD istihbarat birimleri, törende görev alacak askerleri bile didik didik etti.



ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hakonson, Joe Biden'ın başkanlık yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız askerinin aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğunun tespit edildiğini ve bunların yemin törenindeki görevlerinden alındığını duyurdu. Askerlerden ikisinin sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlarından aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu belirlendi. 10 asker de FBI tarafından tespit edildi. Bunlardan birinin komuta kademesinden yapılan bir ihbarla birisinin de gizli bir ihbarla tespit edildiği öğrenildi. Biden'ın yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkent Washington'da görev yapacak. Amerikan kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da güvenlik önlemleri artırılmıştı. Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu.