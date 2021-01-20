Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde yakın çevresiyle yeni bir siyasi parti kurma konusunu konuştuğu iddia edildi.

Görevi Joe Biden'a bırakmaya hazırlanan Trump hakkında yeni bir siyasi parti kuracağı iddiası ortaya atıldı.

PARTİNİN ADI 'VATANSEVER' OLACAK

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, bugün Beyaz Saray'a veda edecek Trump, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında.

Trump'ın son günlerde yakın çevresine partiden söz ettiğini aktaran kaynaklar, partinin isminin ise "Patriot (Vatansever) Party" olacağını kaydetti.

ABD'de Donald Trump yanlısı bazı protestocuların ABD Kongresini basmasının ardından, Trump Cumhuriyetçi Partideki bazı isimlerle ters düşmüştü.

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmiş ancak seçimlerin "hileli" olduğunu iddia ederek, sonuçlara itiraz etmişti. Trump, birçok eyalette başladığı hukuk mücadelesinden bir sonuç alamamıştı.

Seçimlerin galibi Joe Biden, bugün yerel saat ile öğle 12.00'de (TSİ 20.00) yemin ederek, ABD başkanlığı koltuğuna oturacak.