Emniyet yetkilileri, Kabil'in Faiz Muhammed Katib bölgesinde sivilleri taşıyan bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını duyurdu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Emniyet yetkilileri, Kabil'in Faiz Muhammed Katib bölgesinde sivilleri taşıyan bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını duyurdu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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