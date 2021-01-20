Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 3 Kasım’da yapılan seçimlerin ardından bugün görevi resmen devralıyor. Dünyanın merakla beklediği yemin törenine katılan isimler dikkat çekti. ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, Biden’ın yemin törenine katılmayacağını açıklarken Trump’ın yardımcısı Mike Pence törene katılacağını açıklamıştı. Pence, törene eşi ile birlikte katıldı.

Pence’in yanı sıra ABD’nin 42. Başkanı Bill Clinton, 43. Başkanı George W. Bush, 44.Başkanı Barack Obama ve eşi de törende yer alındı.