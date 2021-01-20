Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün yemin ederek ABD'nin 46'ncı Başkanı olan Biden, sosyal medyadan da ilk resmi paylaşımını yaptı. ABD Başkanlarına ayrılan "POTUS" kullanıcı adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden,"Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok. Bu nedenle de bugün buradayım. Oval Ofis'e cesur adımlar atmak ve Amerikalı ailelerin ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için gideceğim." ifadesine yer verdi.

- Trump'ın Twitter hesabı kapatılmıştı

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, 8 Ocak Cuma günü kapatılmıştı. Trump'ın "POTUS" hesabından yaptığı paylaşımlar da Twitter tarafından silinmişti.