Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın Yüksek Komiseri Vikram K Doraiswami, 2 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısını başkent Dakka'da düzenlenen törenle Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen ve Sağlık Bakanı Zahid Maleque'ye teslim etti.

Momen, gösterdiği iyi niyet için Hindistan'a teşekkür ederken, Doraiswami de Hindistan'ın komşularına olan bağlılık politikasının bir parçası olarak dozları teslim etti.

- Bangladeş'e 25 Ocak'a kadar 5 milyon doz daha gelecek

Bangladeş Sağlık Bakanlığı, Hindistan Serum Enstitüsü ve merkezi Dakka'da bulunan Beximco İlaçları arasında toplam 30 milyon dozluk üçlü bir anlaşma kapsamında, ülkeye 25 Ocak'a kadar 5 milyon doz daha gelecek. Bangladeş'te toplu aşılamanın şubatın ilk haftası başlaması bekleniyor.

Bazı kaynaklara göre, Hint biyoteknoloji firması Bharat Biotech'in aşısı "Covaxin"in denemelerini Bangladeş'te yapmak istediği belirtiliyor.